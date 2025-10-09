Anziana trascinata sull’asfalto e ferita durante una rapina orrore a Salerno

Notizie.virgilio.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone ai domiciliari a Salerno per furto e rapina aggravata: aggredita una donna anziana a Vietri Sul Mare, fratturandole l'omero. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

anziana trascinata sull8217asfalto e ferita durante una rapina orrore a salerno

© Notizie.virgilio.it - Anziana trascinata sull’asfalto e ferita durante una rapina, orrore a Salerno

In questa notizia si parla di: anziana - trascinata

Anziana scippata della borsa e trascinata per metri a Pompei, presi i due rapinatori

Anziana scippata e trascinata per metri a Vietri: due arresti a Salerno

Trascinata a terra per rubarle la borsa, anziana si rompe il femore: due arresti a Salerno

anziana trascinata sull8217asfalto feritaAnziana di 90 anni aggredita da uno scippatore a Presezzo: trascinata a terra, ferita al volto e a una spalla - Al vaglio le telecamere del paese per identificare l'uomo Da casa sua sono settecento metri a piedi per arrivare al mercato. Segnala bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Anziana Trascinata Sull8217asfalto Ferita