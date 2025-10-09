Anziana scomparsa poi spunta il cane | Bravo ragazzo la nonna ti vuole bene… – VIDEO

Eroe a quattro zampe, il cane Eeyore salva la nonna (86) scomparsa in Florida. L’incredibile video della bodycam dello sceriffo che segue l’animale Quando l’angoscia ha superato la soglia di guardia, la risposta non è arrivata dalla tecnologia, ma da un legame di fedeltà primordiale. Le autorità della Florida hanno diffuso il filmato di una bodycam che cattura l’incredibile momento in cui un cane, chiamato Eeyore, ha salvato la vita a un’anziana donna di 86 anni, dispersa da oltre un’ora. Anziana scomparsa, poi spunta il cane: “Bravo ragazzo, la nonna ti vuole bene.” – VIDEO (Screenshot YouTube) – Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

