Anziana scomparsa poi spunta il cane | Bravo ragazzo la nonna ti vuole bene… – VIDEO
Eroe a quattro zampe, il cane Eeyore salva la nonna (86) scomparsa in Florida. L’incredibile video della bodycam dello sceriffo che segue l’animale Quando l’angoscia ha superato la soglia di guardia, la risposta non è arrivata dalla tecnologia, ma da un legame di fedeltà primordiale. Le autorità della Florida hanno diffuso il filmato di una bodycam che cattura l’incredibile momento in cui un cane, chiamato Eeyore, ha salvato la vita a un’anziana donna di 86 anni, dispersa da oltre un’ora. Anziana scomparsa, poi spunta il cane: “Bravo ragazzo, la nonna ti vuole bene.” – VIDEO (Screenshot YouTube) – Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
In questa notizia si parla di: anziana - scomparsa
La storia di Sandy, la cagna anziana e sorda scomparsa da mesi e ritrovata grazie all’Intelligenza artificale
Umbria, il giallo dell'anziana sepolta in gardino: scomparsa da quasi due anni, ma la pensione veniva ritirata
Anziana scomparsa su via Prenestina, ritrovata da un vigile fuori servizio
Cosa è successo a Italia Nelli? L’anziana è scomparsa sull’Isola d’#Elba il #17settembre 2016. Una telecamera la riprese nella frazione di Sant’Ilario il giorno dopo. Il suo carrello ritrovato in un bosco accanto a della legna, ma di lei nessuna traccia. “Quel pez - facebook.com Vai su Facebook
Florida, cane aiuta agente a trovare e salvare un’anziana ferita: le immagini - Il cane Eeyore ha salvato la madre del suo padrone, un'anziana di 86 anni caduta durante una passeggiata. Da msn.com
Nonna di 86 anni cade durante la passeggiata: il cane Eeyore diventa un eroe e la salva nel buio - Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Come scrive lastampa.it