Anziana scippata e trascinata per metri a Vietri | due arresti a Salerno
Due persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato perché ritenute responsabili di due furti con strappo, di cui uno ai danni di una donna ultraottantenne di Vietri sul Mare che, dopo lo scippo, è stata trascinata per diversi metri riportando la frattura dell'omero.L'arrestoNei confronti dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
