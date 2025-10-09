Anziana prende fuoco mentre prepara il pranzo e muore | aveva da poco compiuto 100 anni
Stava preparando il pranzo, quando è divampato l'incendio: per la donna, che aveva compiuto da poco 100 anni, non c'è stato niente da fare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: anziana - prende
Cane fa i bisogni davanti a casa: anziana 84enne prende a ombrellate un ragazzo
Cane fa i bisogni davanti a casa: anziana 84enne prende a ombrellate un ragazzo
Anziana morta e nascosta in casa dalla figlia, prende corpo l’ipotesi truffa: “Non volevo lasciarla andare, aiutatemi”
NASCE “L’ETÀ GRANDE”: LA NUOVA LEGGE PER LA DIGNITÀ E LA CENTRALITÀ DEGLI ANZIANI 22 SETTEMBRE, ORE 17:00 – HOTEL BAIA VERDE, ACI CASTELLO (CT) Una nuova visione dell’età anziana prende forma in Sicilia. La Regione Sicili - facebook.com Vai su Facebook
Prende la #nonna per il #collo e tenta di #strangolarla: #arrestato - X Vai su X
Muore ustionata mentre prepara da mangiare, l'anziana aveva appena compiuto 100 anni - La donna aveva festeggiato un secolo di vita lo scorso 4 ottobre ... Segnala romatoday.it
Il piano cottura prende fuoco mentre cucina, donna avvolta dalle fiamme: morta 85enne a Sirmione - È morta dopo un giorno di ricovero Silvana Bettanini, 85 anni, avvolta dalle fiamme dopo aver acceso un fornello sul piano cucina di casa. Si legge su fanpage.it