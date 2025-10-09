Anziana coinvolta in un incidente stradale interviene l' elisoccorso

Messinatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave incidente stradale questa mattina a Santa Teresa di Riva. Una donna di 80 anni è stata investita da un'auto mentre passeggiava sul lungomare. L'impatto con la vettura mentre l'anziana stava attraversando la strada. Immediati i soccorsi degli automobilisti presenti ma in seguito alle ferite. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: anziana - coinvolta

Figlio di Andrea Bocelli, il caso che lo travolge: coinvolta un’anziana, cosa succede

anziana coinvolta incidente stradaleIncidente a Narni, auto finisce contro un albero: morta donna di 62 anni. Chi è la vittima - Alla guida di una Fiat Punto, sarebbe uscita di strada finendo contro un pino. Segnala corrieredellumbria.it

anziana coinvolta incidente stradaleIncidente a Cossato: anziano fuori strada con l’auto - L'82enne ha rifiutato il trasporto in ospedale, è stato accompagnato a casa ... Si legge su laprovinciadibiella.it

Cerca Video su questo argomento: Anziana Coinvolta Incidente Stradale