Anziana coinvolta in un incidente stradale interviene l' elisoccorso
Grave incidente stradale questa mattina a Santa Teresa di Riva. Una donna di 80 anni è stata investita da un'auto mentre passeggiava sul lungomare. L'impatto con la vettura mentre l'anziana stava attraversando la strada. Immediati i soccorsi degli automobilisti presenti ma in seguito alle ferite. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Figlio di Andrea Bocelli, il caso che lo travolge: coinvolta un’anziana, cosa succede
**Incidente Mortale ad Alghero: Anziana di Usini Perde la Vita** Ad Alghero, un tragico incidente stradale ha causato la morte di Amalia Delogue, un'anziana di 85 anni residente a Usini. L'incidente è avvenuto intorno alle 16 di oggi, domenica 5 ottobre, nella l - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Narni, auto finisce contro un albero: morta donna di 62 anni. Chi è la vittima - Alla guida di una Fiat Punto, sarebbe uscita di strada finendo contro un pino. Segnala corrieredellumbria.it
Incidente a Cossato: anziano fuori strada con l’auto - L'82enne ha rifiutato il trasporto in ospedale, è stato accompagnato a casa ... Si legge su laprovinciadibiella.it