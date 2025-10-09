Anuga i salumi Dop piacentini si sposano con i pani della tradizione tedesca
Si è chiusa con soddisfazione per il Consorzio dei Salumi Dop Piacentini la partecipazione ad Anuga 2025, che ha visto un boom di partecipazione da parte dei visitatori internazionali che hanno affollato lo stand E051 all’interno del Padiglione 7. In particolare, si segnala la presenza e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: anuga - salumi
Ad Anuga la Calabria Straordinaria incanta con un ricco paniere d’eccellenza: Salumi, formaggi, 'nduja, torroni, pasta artigianale e bevande tipiche: è ricco e variegato il paniere agroalimentare calabrese che in questi giorni sta conquistando i palati dei visitato - facebook.com Vai su Facebook
Salumi piacentini protagonisti a Colonia, grande affluenza alla fiera Anuga - Si è chiusa con soddisfazione per il Consorzio dei Salumi Dop Piacentini la partecipazione ad Anuga 2025 a Colonia (Germania), che ha visto un boom di partecipazione da parte dei visitatori ... Secondo piacenzasera.it
Salumi piacentini in vetrina a Colonia alla fiera internazionale del food and beverage - “Con questi salumi spacchiamo il mercato” Anuga si apre nel segno delle DOP piacentine - Si legge su piacenzasera.it