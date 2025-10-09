Antonia mostra lievi miglioramenti piccoli segnali di speranza da Pozzilli

Fremondoweb.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giovane ricoverata in terapia intensiva resta in condizioni gravi, ma è fuori pericolo imminente. I medici attendono i prossimi giorni per valutare l’evoluzione neurologica Arrivano i primi timidi segnali di speranza per Antonia, la giovane ricoverata da oltre una . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

antonia mostra lievi miglioramenti piccoli segnali di speranza da pozzilli

© Fremondoweb.com - Antonia mostra lievi miglioramenti, piccoli segnali di speranza da Pozzilli

In questa notizia si parla di: antonia - mostra

Massimo Moratti, lievi miglioramenti: potrebbe essere estubato - Massimo Moratti compie piccoli progressi ed è in lieve miglioramento. Da affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Antonia Mostra Lievi Miglioramenti