Antonella Amodio presenta Calici & Spicchi – Atlante mondiale della pizza e del vino in 100 abbinamenti

Mercoledì 15 ottobre alle ore 19:00, verrà presentato il libro di Antonella Amodio, “Calici & SpicchiAtlante mondiale della pizza e del vino in 100 abbinamenti”, al nuovo ristorante “Rescigno Cucina Partenopea”, in via Foria 38 a Napoli.   Un viaggio internazionale tra pizze d’autore e vini italiani d’eccellenza di  Antonella Amodio  con la prefazione di  Luciano Pignataro  che modera l’incontro al ristorante “Rescigno Cucina Partenopea”. Dopo il successo del primo volume – con oltre 200 presentazioni ufficiali e più di 100 articoli e recensioni su testate di settore e generaliste – torna il progetto editoriale che celebra l’unione perfetta tra due grandi simboli del gusto: la pizza e il vino. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

