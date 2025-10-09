Antonella Amodio presenta Calici & Spicchi – Atlante mondiale della pizza e del vino in 100 abbinamenti
Mercoledì 15 ottobre alle ore 19:00, verrà presentato il libro di Antonella Amodio, “Calici & Spicchi – Atlante mondiale della pizza e del vino in 100 abbinamenti”, al nuovo ristorante “Rescigno Cucina Partenopea”, in via Foria 38 a Napoli. Un viaggio internazionale tra pizze d’autore e vini italiani d’eccellenza di Antonella Amodio con la prefazione di Luciano Pignataro che modera l’incontro al ristorante “Rescigno Cucina Partenopea”. Dopo il successo del primo volume – con oltre 200 presentazioni ufficiali e più di 100 articoli e recensioni su testate di settore e generaliste – torna il progetto editoriale che celebra l’unione perfetta tra due grandi simboli del gusto: la pizza e il vino. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
