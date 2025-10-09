Antifa terrorismo e Soros | ecco la nuova guerra civile americana
Roma, 9 ott – Negli Stati Uniti, la guerra interna di Donald Trump contro i movimenti progressisti è entrata in una nuova fase. Da settimane, la Casa Bianca lavora a un piano per indagare e colpire la rete finanziaria dei gruppi liberal accusati di fomentare violenze politiche. Dietro le quinte, l’architetto dell’operazione è sempre lui: Stephen Miller, l’ideologo più radicale dell’ entourage trumpiano, fautore della linea dura sull’immigrazione e della “riconquista” dello Stato federale. Gli Antifa e il “terrorismo domestico”. Secondo un’inchiesta pubblicata da Reuters, il piano coinvolge FBI, Dipartimento di Giustizia, Sicurezza Interna, Tesoro e IRS: l’intero apparato antiterrorismo americano verrà impiegato contro non profit, fondazioni, università e ONG considerate parte di una rete di “ terrorismo domestico ”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: antifa - terrorismo
La società dello sparo: cronache americane tra mattanze urbane e terrorismo antifa
Trump ha firmato un ordine esecutivo che designa il movimento Antifa come «organizzazione di terrorismo interno»
In Ungheria il governo di Orban ha equiparato per legge gli “Antifa” al terrorismo
Ci risiamo. Il governo di Viktor Orbán ha appena firmato il decreto 297/2025, che inserisce gruppi e individui "vicini all’ideologia Antifa" nella lista nazionale del terrorismo. Questo significa: congelamento dei beni, vietato ogni tipo di transazione economica, es - facebook.com Vai su Facebook
In Ungheria il governo di Orban ha equiparato per legge gli “Antifa” al terrorismo - X Vai su X
Fondazione George Soros sotto indagine da parte del DOJ/ Accusata di terrorismo e racket - La Open Society Foundations, finanziata da George Soros è finita sotto indagine del dipartimento di giustizia degli Stati Uniti: ecco perchè ... Lo riporta ilsussidiario.net
Trump blocca il dissenso negli Usa con un ordine esecutivo (senza basi legali e contro un gruppo che non esiste): “Antifa è organizzazione terroristica” - Il presidente firma un ordine esecutivo contro un gruppo che non esiste formalmente, allarme per la repressione del dissenso ... Come scrive ilfattoquotidiano.it