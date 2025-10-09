Roma, 9 ott – Negli Stati Uniti, la guerra interna di Donald Trump contro i movimenti progressisti è entrata in una nuova fase. Da settimane, la Casa Bianca lavora a un piano per indagare e colpire la rete finanziaria dei gruppi liberal accusati di fomentare violenze politiche. Dietro le quinte, l’architetto dell’operazione è sempre lui: Stephen Miller, l’ideologo più radicale dell’ entourage trumpiano, fautore della linea dura sull’immigrazione e della “riconquista” dello Stato federale. Gli Antifa e il “terrorismo domestico”. Secondo un’inchiesta pubblicata da Reuters, il piano coinvolge FBI, Dipartimento di Giustizia, Sicurezza Interna, Tesoro e IRS: l’intero apparato antiterrorismo americano verrà impiegato contro non profit, fondazioni, università e ONG considerate parte di una rete di “ terrorismo domestico ”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Antifa, terrorismo e Soros: ecco la nuova guerra civile americana