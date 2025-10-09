Nuovo appuntamento oggi – giovedì 9 ottobre – la soap turca Another Love. Nella puntata odierna Kenan riceve un’email da parte dell’assassino dove chiede che venga letto pubblicamente in televisione il contenuto dell’allegato, altrimenti avverrà un altro omicidio. Nel frattempo Tahir, il fratello di Leyla, esce dal carcere e proprio mentre sta tornando a casa, incontra la sorella. Tra i due ci sono delle tensioni molto forti. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 4 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Another Love, replica puntata 9 ottobre in streaming | Video Mediaset