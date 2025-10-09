Annunci legali il diritto negato ai piccoli azionisti

Con l'ennesimo colpo di mano in Consiglio dei ministri, il legislatore italiano si appresta ad approvare il decreto attuativo della cosiddetta Legge Capitali che, tra le altre misure, abolisce l'obbligo per le società quotate di pubblicare le informazioni regolamentate sulla stampa quotidiana nazionale. Il pretesto? La riduzione dei costi per le società che varano operazioni straordinarie e un presunto allineamento alla disciplina europea ritenuta meno "stringente". La realtà? L'ennesimo favore a pochi, pagato dalla collettività degli investitori e affossato nel nome di una falsa modernità digitale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Annunci legali, il diritto negato ai piccoli azionisti

