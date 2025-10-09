Annullo filatelico per l' inaugurazione della Casa del Made in Italy a Caserta
In occasione dell’evento “Inaugurazione Casa del Made in Italy” a Caserta, domani (venerdì 10 ottobre) Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo, con un bollo speciale con la dicitura: “Inaugurazione Casa del Made in Italy - 10.10.2025 - 81100 Caserta Centro”, richiesto dal. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: annullo - filatelico
Una festa bellissima, solidarietà e l'annullo filatelico per i nuovi traguardi di Tonino Boccadamo
Poste Italiane festeggia la Vara 2025, annunciato l'annullo filatelico
Annullo filatelico speciale: una serata di festa e tradizione
Sabato 11 ottobre Poste Italiane presenta un annullo filatelico dedicato ai 150 anni della Magnifica Comunità di Cadore. Evento aperto al pubblico nel Palazzo di piazza Tiziano. - facebook.com Vai su Facebook
Annullo Filatelico Speciale a Pescina per i 75 anni del transito della Serva di Dio Santina Campana - Pescina – Sabato 4 ottobre, nella piazza antistante la Parrocchia San Giuseppe, dalle ore 9 alle 13, Poste Italiane sarà presente con un gazebo dedicato all’Annullo Filatelico Speciale in occasione de ... Da terremarsicane.it
Alessandro Farnese - Papa Paolo III, inaugurazione dell'opera di Miranda Boi e annullo filatelico - Sabato 27 settembre, Canino omaggia Alessandro Farnese, poi Papa Paolo III, con due iniziative di spessore, nell'anno del Giubileo 2025, il cui tema ... Riporta orvietonews.it