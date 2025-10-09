Annullo filatelico per l' inaugurazione della Casa del Made in Italy a Caserta

Casertanews.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione dell’evento “Inaugurazione Casa del Made in Italy” a Caserta, domani (venerdì 10 ottobre) Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo, con un bollo speciale con la dicitura: “Inaugurazione Casa del Made in Italy - 10.10.2025 - 81100 Caserta Centro”, richiesto dal. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: annullo - filatelico

Una festa bellissima, solidarietà e l'annullo filatelico per i nuovi traguardi di Tonino Boccadamo

Poste Italiane festeggia la Vara 2025, annunciato l'annullo filatelico

Annullo filatelico speciale: una serata di festa e tradizione

annullo filatelico inaugurazione casaAnnullo Filatelico Speciale a Pescina per i 75 anni del transito della Serva di Dio Santina Campana - Pescina – Sabato 4 ottobre, nella piazza antistante la Parrocchia San Giuseppe, dalle ore 9 alle 13, Poste Italiane sarà presente con un gazebo dedicato all’Annullo Filatelico Speciale in occasione de ... Da terremarsicane.it

Alessandro Farnese - Papa Paolo III, inaugurazione dell'opera di Miranda Boi e annullo filatelico - Sabato 27 settembre, Canino omaggia Alessandro Farnese, poi Papa Paolo III, con due iniziative di spessore, nell'anno del Giubileo 2025, il cui tema ... Riporta orvietonews.it

Cerca Video su questo argomento: Annullo Filatelico Inaugurazione Casa