Anno di prova per ex docenti ITP | richiesto al MIM un chiarimento urgente sulle regole in caso di passaggio di ruolo
Persistono incertezze normative per i docenti ex ITP (Insegnanti Tecnico Pratici) della Scuola secondaria di II grado che, dopo aver già superato l’anno di formazione e prova nella loro categoria, si trovano oggi coinvolti in un difficile passaggio di ruolo verso classi di concorso riservate a docenti laureati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
