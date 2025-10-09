Annalisa presenta l’album Ma io sono fuoco | Sbagliare è normale è bello perché impari Sono molto severa con me stessa A un certo punto mi sono guardata da fuori e non ho più voluto fare esperimenti per mettermi alla prova – Intervista Video
Annalisa presenta il suo ultimo lavoro discografico: Ma io sono fuoco. Un album che già dal titolo suona sia come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità. La cantante da ormai oltre tre anni è al centro della scena musicale italiana da vera protagonista, torna con nuova musica dopo i successi di questa estate: “Maschio” e “Piazza San Marco”, di cui la seconda in feat con Marco Mengoni. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Annalisa e con lei abbiamo parlato del nuovo album ma anche di progetti futuri e di una carriera costellata da innumerevoli successi. Intervista ad Annalisa: “vi presento Ma io sono fuoco”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: annalisa - presenta
Annalisa Menin presenta il suo libro al Circolo Arci Aurora
Photogallery di Annalisa Mazzini Photography Presso Villa Babina della CLAI Salumi di Sasso Morelli, la Pallamano Romagna presenta ufficialmente le formazioni di Serie A Silver maschile allenata da coach Gennaro Di Matteo e di serie A2 femminile guid - facebook.com Vai su Facebook
Annalisa, nuovo album e tour. La cantante a Bari a dicembre, con due date al Palaflorio - X Vai su X
Annalisa, in autunno il nuovo album "Ma io sono fuoco" - "Ma io sono fuoco" è il titolo scelto da Annalisa per il suo nuovo progetto discografico che verrà pubblicato nell'autunno 2025. Secondo ansa.it
Annalisa in rosso fuoco per il nuovo album: la prima foto - ‘Ma io sono fuoco’ è infatti il titolo scelto dall’artista per il nuovo album in arrivo dopo l’estate. Scrive dilei.it