Annalisa presenta l’album Ma io sono fuoco | Sbagliare è normale è bello perché impari Sono molto severa con me stessa A un certo punto mi sono guardata da fuori e non ho più voluto fare esperimenti per mettermi alla prova – Intervista Video

Superguidatv.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Annalisa presenta il suo ultimo lavoro discografico: Ma io sono fuoco. Un album che già dal titolo suona sia come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità. La cantante da ormai oltre tre anni è al centro della scena musicale italiana da vera protagonista, torna con nuova musica dopo i successi di questa estate: “Maschio” e “Piazza San Marco”, di cui la seconda in feat con Marco Mengoni. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Annalisa e con lei abbiamo parlato del nuovo album ma anche di progetti futuri e di una carriera costellata da innumerevoli successi. Intervista ad Annalisa: “vi presento Ma io sono fuoco”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

annalisa presenta l8217album ma io sono fuoco sbagliare 232 normale 232 bello perch233 impari sono molto severa con me stessa160a un certo punto mi sono guardata da fuori e non ho pi249 voluto fare esperimenti per mettermi alla prova 8211 intervista video

© Superguidatv.it - Annalisa presenta l’album “Ma io sono fuoco”: “Sbagliare è normale, è bello perché impari. Sono molto severa con me stessa. A un certo punto mi sono guardata da fuori, e non ho più voluto fare esperimenti per mettermi alla prova” – Intervista Video

In questa notizia si parla di: annalisa - presenta

Annalisa Menin presenta il suo libro al Circolo Arci Aurora

Annalisa, in autunno il nuovo album "Ma io sono fuoco" - "Ma io sono fuoco" è il titolo scelto da Annalisa per il suo nuovo progetto discografico che verrà pubblicato nell'autunno 2025. Secondo ansa.it

Annalisa in rosso fuoco per il nuovo album: la prima foto - ‘Ma io sono fuoco’ è infatti il titolo scelto dall’artista per il nuovo album in arrivo dopo l’estate. Scrive dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Annalisa Presenta L8217album Io