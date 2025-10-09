Annalisa presenta il suo ultimo lavoro discografico: Ma io sono fuoco. Un album che già dal titolo suona sia come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità. La cantante da ormai oltre tre anni è al centro della scena musicale italiana da vera protagonista, torna con nuova musica dopo i successi di questa estate: “Maschio” e “Piazza San Marco”, di cui la seconda in feat con Marco Mengoni. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Annalisa e con lei abbiamo parlato del nuovo album ma anche di progetti futuri e di una carriera costellata da innumerevoli successi. Intervista ad Annalisa: “vi presento Ma io sono fuoco”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Annalisa presenta l'album "Ma io sono fuoco": "Sbagliare è normale, è bello perché impari. Sono molto severa con me stessa. A un certo punto mi sono guardata da fuori, e non ho più voluto fare esperimenti per mettermi alla prova" – Intervista Video