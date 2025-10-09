Esce domani Ma io sono fuoco, il nuovo album di Annalisa che incontrerà i fan in alcuni firmacopie, mentre sarà allestita una mostra fotografica in alcune gallerie d’arte italiane. Esce domani, venerdì 10 ottobre, Ma io sono fuoco, il nuovo album di Annalisa, un progetto musicale dove il tema del tempo si unisce a quello del fuoco – simbolo di emozioni forti, trasformazioni interiori e affermazione di sé – declinato in varie forme attraverso tutti gli 11 brani che lo compongono. Il fuoco assume molteplici significati: passione, rabbia, cambiamento, resistenza, identità. Fuoco come scintilla creativa quindi, ma soprattutto come trasformazione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Annalisa incontra i fan per l’uscita dell’album Ma io sono fuoco