ANGI presenta il Manifesto per un’Agricoltura Innovativa e Sostenibile al Convegno Innovazione e Agritech

Un progetto strategico per il futuro resiliente del Made in Italy Roma, 9 ottobre 2025 – L’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) ha presentato ufficialmente il Manifesto per un’Agricoltura Innovativa e Sostenibile: Verso un Futuro Resiliente per il Made in Italy durante il convegno “Innovazione e Agritech: istituzioni e imprese a confronto”, svoltosi con grande successo presso lo spazio Europe Experience “David Sassoli” a Roma lo scorso 30 settembre. Con il patrocinio degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia e la presenza al didattito di organizzazioni come FAO, Coldiretti e Confagricoltura, l’evento ha rappresentato un momento chiave per promuovere un modello agricolo moderno, competitivo e radicato nelle tradizioni italiane, capace di valorizzare il Made in Italy. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

