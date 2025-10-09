Angeleri AssoSoftware | servono voucher digitali
Roma, 9 ott. (askanews) - "Se vogliamo davvero colmare il ritardo digitale del nostro tessuto produttivo, serve uno sforzo immediato già nella prossima legge di bilancio. Le esperienze internazionali dimostrano che strumenti semplici e diretti possono fare la differenza: il modello spagnolo del "Digital Kit", basato su voucher rapidi e proporzionati alla dimensione aziendale, ha sostenuto centinaia di migliaia aziende. È questa la strada da seguire anche in Italia, per favorire una digitalizzazione capillare, sostenere i software sviluppati in Europa e rafforzare la competitività delle nostre PMI". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
