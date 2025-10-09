Anfiteatro e Ceis parola d' ordine | convivenza L' assessore Lari | L’uno e l’altro dovranno coesistere

Non più scegliere tra anfiteatro e Ceis, ma farli coesistere anche nel futuro. Sono questi i risvolti sulle indagini relative all’antico Anfiteatro romano di Rimini e illustrate nel corso dell’ultima commissione consiliare dall’assessore alla Cultura, Michele Lari: il Comune di Rimini ha scelto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: anfiteatro - ceis

L'assessore Lari: "iniziare a pensare all’anfiteatro e al Ceis insieme, ideale e reale laboratorio di convivenza tra storia e città" #Rimini #Attualita - X Vai su X

Niente abbattimento per il Ceis, lo ribadiscono gli archeologi: "Da valorizzare assieme all'anfiteatro" - L'assessore Lari: "iniziare a pensare all’anfiteatro e al Ceis insieme, ideale e reale laboratorio di convivenza tra storia e città" ... Come scrive altarimini.it

Lavori all’anfiteatro, salvo il Ceis . FdI e Lega: "La scuola va trasferita" - L’ha ribadito ieri l’assessore alla cultura Michele Lari in commissione, illustrando i risultati dell ... Come scrive msn.com