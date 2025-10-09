Andrew Garfield evita le domande sul ritorno del suo Spider-Man nell’MCU
Il Marvel Cinematic Universe sta per concludere la saga Multiverse, che terminerà nel 2027 con Avengers: Secret Wars. Sebbene la Fase 6 sia iniziata nel 2025 con The Fantastic Four: First Steps, si prevede che sarà la più breve per la Marvel Studios, con solo una manciata di f ilm e serie MCU in lavorazione. Mentre il cast di Avengers. Doomsday ha terminato le riprese principali il 19 settembre 2025, il sequel non è ancora stato girato, con Anthony e Joe Russo che ne cureranno la regia. Non è stata ancora fissata una data di produzione per il finale della Fase 6. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Frankenstein, del Toro sul passaggio da Andrew Garfield a Jacob Elordi: "Impossibile essere più sotto pressione di così"
Emma Stone ricorda le riprese sul set di The Amazing Spider-Man e l'incontro con l'ex compagno Andrew Garfield: «È stato un momento speciale della mia vita»
Spider-man di andrew garfield: perché il primo settembre è un giorno speciale per i fan
Florence Pugh interpreta Almut, mentre Andrew Garfield veste i panni di Tobias - facebook.com Vai su Facebook
Una donna divisa tra lealtà e paura: proteggere il presente o affrontare il passato? After The Hunt - Dopo la caccia, il nuovo film di Luca Guadagnino con Julia Roberts, Andrew Garfield e Ayo Edebiri, dal 16 ottobre nel tuo The Space Cinema http - X Vai su X
Andrew Garfield non vuole altre domande su Spider-Man: "Mi sto impegnando per questo" - In occasione del Marrakech Film Festival, dove fa parte della giuria presieduta da Luca Guadagnino, Andrew Garfield ha dichiarato di aver "dovuto lavorare molto duramente per avere meno persone che ... Scrive movieplayer.it
Andrew Garfield: la sua fidanzata, la «strega di Hollywood», nega di avergli fatto un incantesimo - Questa è la teoria avanzata dalla sua fidanzata, la lettrice di tarocchi statunitense Kate Tomas. Come scrive vanityfair.it