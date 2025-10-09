Andrew Garfield evita le domande sul ritorno del suo Spider-Man nell’MCU

Il Marvel Cinematic Universe sta per concludere la saga Multiverse, che terminerà nel 2027 con Avengers: Secret Wars. Sebbene la Fase 6 sia iniziata nel 2025 con The Fantastic Four: First Steps, si prevede che sarà la più breve per la Marvel Studios, con solo una manciata di f ilm e serie MCU in lavorazione. Mentre il cast di Avengers. Doomsday ha terminato le riprese principali il 19 settembre 2025, il sequel non è ancora stato girato, con Anthony e Joe Russo che ne cureranno la regia. Non è stata ancora fissata una data di produzione per il finale della Fase 6. 🔗 Leggi su Cinefilos.it