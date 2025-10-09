Andrea Sempio gli appunti del papà | Stasi fa seguire Andrea accusa la mia famiglia Le indagini a Brescia e il mistero delle intercettazioni
Il giallo del delitto di Garlasco sembra sempre più senza fine: dagli atti depositati al Riesame di Brescia, a cui ha fatto ricorso l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, accusato di. 🔗 Leggi su Leggo.it
Garlasco, l’annuncio su Andrea Sempio: “Quell’impronta non è sua”
Andrea Sempio, nella foto di classe al liceo la soluzione del delitto di Garlasco?
Filorosso, Manuela Moreno intervista la madre di Andrea Sempio
Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco, ha accusato Fabrizio Corona di averlo ingannato. «Mi ha ripreso mentre bevevo, chiedendomi di parlare a ruota libera e di usare toni volgari. Poi ha distribuito il vide
Da ieri sera circola sui social la foto del #pizzino sequestrato in casa di Andrea #Sempio e che ieri il Tg1 ha mostrato in esclusiva: cosa c'è scritto e quali sono i sospetti. #Garlasco #Lovati #Corona
Garlasco, ecco la foto del pizzino integrale di Giuseppe Sempio in mano alla procura. Spunta la frase: «Una delle foto sembra proprio mio figlio Andrea» - Il pizzino trovato a casa dei Sempio è il faro nuovo dell'indagine della Procura di Pavia su caso dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Si legge su ilmessaggero.it
Garlasco, cosa c'è scritto negli appunti trovati a casa Sempio? L'ipotesi della procura di Pavia - La Procura di Brescia, competente per reati commessi da magistrati nel distretto milanese, ha avanzato l’ipotesi che Mario Venditti, l’allora procuratore aggiunto di Pavia, abbia ricevuto denaro per ... Secondo tag24.it