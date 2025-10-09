Andrea Segrè nel nome di Artusi | La nostra cucina nel mondo
Forlimpopoli (Forlì-Cesena), 9 ottobre 2025 – Con l’insediamento del Consiglio di Gestione e la nomina ufficiale inizia il lavoro di Andrea Segrè in qualità di presidente di Casa Artusi. Segrè è professore ordinario di Economia circolare e politiche per lo sviluppo sostenibile dell’Università di Bologna, dove è stato preside della Facoltà di Agraria. Attualmente è direttore scientifico dell’Osservatorio internazionale Waste Watcher-Campagna Spreco Zero. Segrè, il primo dossier sulla scrivania è quello riguardante la Cucina Italiana quale patrimonio dell’umanità? “Casa Artusi è il motore della candidatura della Cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Umanità Unesco, candidatura che, auspicabilmente, si concretizzerà il prossimo dicembre a Delhi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
