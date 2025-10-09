Andrea Pellegrino | Col tennis guadagno tanto anche se non sono un top Come 10 anni di stipendio

Andrea Pellegrino tra bilanci e futuro: dal best ranking al sogno dei primi 100, tra sacrifici e vita fuori dal campo. "Non è vero che fuori dalla top 100 non si può vivere di tennis. "Il tennis è lavoro ma non è tutto".

Challenger Genova 2025: Luciano Darderi rispetta il pronostico su Andrea Pellegrino

Campionato Nazionale Affiliati serie A1 Maschile – Girone 2 – Prima Giornata Tc Santa Margherita Ligure – Junior Tennis Perugia MPlusPerformance 4-2 Singolari Francesco Passaro b. Andrea Pellegrino 10 rit. Francesco Maestrelli b. Tomas Gerini 62 75 Fili - facebook.com Vai su Facebook

Andrea Pellegrino: "Col tennis guadagno tanto anche se non sono un top. Come 10 anni di stipendio" - Per me non è vero, perché lo vedo su di me: non sono mai stato nei primi 100 e guadagno abbastanza

Tennis, ad Estoril il biscegliese Andrea Pellegrino batte il numero 19 al mondo - Aliassime agli ottavi di finale del Challenger 175 Un Andrea Pellegrino in versione "deluxe" si aggiudica il match degli ottavi di