Andrea Pancani ricorda Paolo Sottocorona in diretta | A quest'ora era qui in studio davanti a me
Nel corso della puntata di Coffee Break del 9 ottobre, il conduttore ha ricordato il meteorologo scomparso poche ore prima: "Io lo chiamavo il meteosofo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: andrea - pancani
? E' iniziato il panel "DIALOGHI: Risparmio e credito per la crescita delle comunità" Andrea Pancani (Giornalista) modera il dialogo con: Paolo Gentiloni (Copresidente Task Force ONU sulla crisi del debito), Ferruccio De Bortoli (Giornalista) e Enrica Chiapp - X Vai su X
Il Presidente Silvano Simone Bettini sarà ospite domattina, a partire dalle ore 10:10 circa, di Coffee Break La7 , la fascia di approfondimento condotta da Andrea Pancani su La7 . Al centro della puntata: il tema #dazi e le conseguenze per le #imprese italia - facebook.com Vai su Facebook
Andrea Pancani ricorda Paolo Sottocorona in diretta: “A quest’ora era qui in studio davanti a me” - Nel corso della puntata di Coffee Break del 9 ottobre, il conduttore ha ricordato il meteorologo scomparso poche ore prima: "Io lo chiamavo il meteosofo" ... Segnala fanpage.it