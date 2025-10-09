Meno due. Il derby numero 11 (sarà il nono in campionato) della storia tra Andrea Costa e Virtus si avvicina ad ampie falcate. Difficile avere le idee chiare, dopo due sole giornate sarebbero tre ma entrambe le imolesi hanno già riposato , soprattutto se pensiamo che i due gruppi presentano numerose novità e solo quattro (tutti nell’Up), c’erano l’anno scorso. Proprio per entrare nel vivo della sfida, facciamo le carte ai duelli che animeranno questo atteso derby. Partendo dal quintetti. Sanguinetti (12,5 punti in 31’ 38% da 3, 4,5 assist) - Baldi (13,5 e 3 assist in 31’ col 61% da 2) Il capitano biancorosso è ancora uno dei migliori nel suo ruolo e fu decisivo nel derby di ritorno della passata stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Andrea Costa-Virtus, sale la febbre da derby. La regia, gli stranieri, i lunghi: tutti i duelli