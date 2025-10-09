Andrea Bianchi | la rivoluzione silenziosa del camminare

Gazzetta.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il filosofo del cammino e divulgatore della pratica a piedi nudi nella natura ci porta in questo secondo volume della collana "Mindfulness. Teoria e Pratica" in edicola da oggi con Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera e Io Donna. Ecco una riflessione profonda sul gesto più antico dell’uomo: camminare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Andrea Bianchi: la rivoluzione silenziosa del camminare - Filosofo del cammino e divulgatore della pratica a piedi nudi nella natura, Andrea Bianchi porta, in questo secondo volume della collana Mindfulness. Riporta gazzetta.it

