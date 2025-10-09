Ancora un altro incidente stradale | due auto coinvolte ci sono due feriti

Brindisireport.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - È di due feriti il bilancio di un altro incidente stradale, questa volta avvenuto sulla ex strada statale 16, meglio nota come Brindisi - San Vito. Due auto, per cause ancora in fase d'accertamento, sono entrate in collisione.Sul posto, la polizia locale per rilievi e viabilità, oltre. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

incidente

