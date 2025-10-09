Ancora auto avvolte e distrutte dalle fiamme oltre a quattro cestini | ipotesi piromane a Milano

Milanotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sull’asfalto di via Lipari a Milano restano solo le carcasse di due microcar elettriche e di uno scooter: ferro annerito e nulla più. Il resto l’ha divorato il fuoco. Le stesse fiamme hanno incenerito quattro cestini e alcuni cumuli di foglie tra via San Michele del Carso e piazzale Aquileia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

