Ancora auto avvolte e distrutte dalle fiamme oltre a quattro cestini | ipotesi piromane a Milano
Sull’asfalto di via Lipari a Milano restano solo le carcasse di due microcar elettriche e di uno scooter: ferro annerito e nulla più. Il resto l’ha divorato il fuoco. Le stesse fiamme hanno incenerito quattro cestini e alcuni cumuli di foglie tra via San Michele del Carso e piazzale Aquileia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Paura a Paternò: la scorsa notte due auto sono state avvolte dalle fiamme in via Grimaldi, nei pressi di Piazza Regina Margherita. Pronto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno evitato il peggio. Nessun ferito, ma tanta paura tra i residenti.
Auto avvolta dalle fiamme a Cava, nella notte: accertamenti in corso https://salernotoday.it/cronaca/incendio-cava-auto-8-ottobre-2025.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/50821329117518/vigili-del-fuoco-notte-2.jpg…
Ancora auto avvolte e distrutte dalle fiamme (oltre a quattro cestini): ipotesi piromane a Milano - Nella notte tra martedì e mercoledì 11 auto erano state distrutte da diversi roghi ... Come scrive milanotoday.it
Auto data alle fiamme per motivi sentimentali a Castellaneta, arrestato giovane: così ha innescato l'incendio - Un giovane arrestato a Castellaneta per incendio doloso: auto data alle fiamme per motivi sentimentali, indagini in corso. Da virgilio.it