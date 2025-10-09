Ancona perseguita l’ex con messaggi minacciosi e appostamenti sotto casa | ammonito dal questore per stalking

Notizie.virgilio.it | 9 ott 2025

Un quarantenne ammonito dal Questore di Ancona per stalking: messaggi minacciosi e appostamenti sotto casa dell’ex compagna. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

