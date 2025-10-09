Anche Tajani sostiene il Nobel per la Pace a Trump | Risultato straordinario su Gaza ha tutti i titoli

Da Parigi, dove ha partecipato alla riunione internazionale su Gaza, anche Antonio Tajani ha detto la sua su uno dei grandi interrogativi del momento tra le cancellerie: Donald Trump meriterebbe davvero il Premio Nobel per la Pace? «Certamente ci sono tutti i requisiti», ha dichiarato convinto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, sottolineano i meriti del leader Usa sll’ intesa di tregua raggiunta ieri tra Hamas e Israele. «Si può essere più o meno favorevoli a Trump – ha spiegato Tajani – ma è incontrovertibile che abbia ottenuto un risultato straordinario: portare allo stesso tavolo Hamas e Israele, firmare una tregua che porterà alla liberazione di ostaggi e prigionieri palestinesi e che dovrà poi costruire la pace. 🔗 Leggi su Open.online