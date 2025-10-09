Anche Tajani sostiene il Nobel per la Pace a Trump | Risultato straordinario su Gaza ha tutti i titoli
Da Parigi, dove ha partecipato alla riunione internazionale su Gaza, anche Antonio Tajani ha detto la sua su uno dei grandi interrogativi del momento tra le cancellerie: Donald Trump meriterebbe davvero il Premio Nobel per la Pace? «Certamente ci sono tutti i requisiti», ha dichiarato convinto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, sottolineano i meriti del leader Usa sll’ intesa di tregua raggiunta ieri tra Hamas e Israele. «Si può essere più o meno favorevoli a Trump – ha spiegato Tajani – ma è incontrovertibile che abbia ottenuto un risultato straordinario: portare allo stesso tavolo Hamas e Israele, firmare una tregua che porterà alla liberazione di ostaggi e prigionieri palestinesi e che dovrà poi costruire la pace. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: tajani - sostiene
Tajani: Italia sostiene sogno dei palestinesi di avere uno Stato – Il video
GORIZIA - Diplomatici, religiosi ed esperti di politica estera hanno animato il pomeriggio del Festival del Cambiamento, discutendo del ruolo dell’Europa, della diplomazia e dei legami tra clima e sicurezza. Tajani in videomessaggio: «L’Italia sostiene il piano - facebook.com Vai su Facebook
Tajani: Italia sostiene sogno dei palestinesi di avere uno Stato - X Vai su X
Meloni su accordo di pace a Gaza: “Straordinaria notizia”. Ma torna il battito sul Nobel a Trump - " Una notizia straordinaria che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane su linee concordate ". tg.la7.it scrive
Gaza, nella Striscia sventola il Tricolore italiano. Tajani: "Riconoscenza verso il nostro Paese" - Nella nottata, la prima fase di un accordo per una tregua a Gaza. Scrive iltempo.it