Anche società Usa Palantir supporta Israele | da fondatore sionista Thiel a piattaforme AI fornite a Idf per schedare e colpire palestinesi a Gaza

Ilgiornaleditalia.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla Silicon Valley alla guerra in Gaza: come Palantir, Thiel e il network pro-Israele plasmano la politica Usa e l’uso militare dell’intelligenza artificiale per sterminare i palestinesi Anche la società americana di sviluppo tecnologico Palantir è stata inchiodata: documenti certificano il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

anche societ224 usa palantir supporta israele da fondatore sionista thiel a piattaforme ai fornite a idf per schedare e colpire palestinesi a gaza

© Ilgiornaleditalia.it - Anche società Usa Palantir supporta Israele: da fondatore sionista Thiel a piattaforme AI fornite a Idf per schedare e colpire palestinesi a Gaza

In questa notizia si parla di: societ - palantir

Palantir, la società del cerchio magico di Trump vola in borsa: valutazione record rispetto alle big tech Usa. Rischio bolla? - C’è un nuovo oggetto del desiderio tra gli investitori che guardano a Wall Street: con una corsa scatenata sul Nasdaq sta facendo impallidire le performance stellari, ultimamente un po’ appannate, di ... Riporta milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Societ224 Usa Palantir Supporta