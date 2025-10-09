Anche società Usa Palantir supporta Israele | da fondatore sionista Thiel a piattaforme AI fornite a Idf per schedare e colpire palestinesi a Gaza
Dalla Silicon Valley alla guerra in Gaza: come Palantir, Thiel e il network pro-Israele plasmano la politica Usa e l’uso militare dell’intelligenza artificiale per sterminare i palestinesi Anche la società americana di sviluppo tecnologico Palantir è stata inchiodata: documenti certificano il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Un libro di Karp e Zamiska, i vertici di Palantir, società tech che analizza i Big data per il Pentagono, racconta l'humus culturale della nuova Silicon Valley. Leggendolo si capisce come e perché Musk sta trattando brutalmente i dipendenti pubblici americani - facebook.com Vai su Facebook
Dopo mesi e mesi dall’annuncio iniziale della pubblicazione anche in Italia, la Silvio Berlusconi Editore pubblica il pre-order del libro di Alexander Karp, CEO di Palantir: e lo fa, come avevo scritto nelle settimane scorse, cinturandolo letteralmente con due libri - X Vai su X
Palantir, la società del cerchio magico di Trump vola in borsa: valutazione record rispetto alle big tech Usa. Rischio bolla? - C’è un nuovo oggetto del desiderio tra gli investitori che guardano a Wall Street: con una corsa scatenata sul Nasdaq sta facendo impallidire le performance stellari, ultimamente un po’ appannate, di ... Riporta milanofinanza.it