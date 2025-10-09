Anche se voi vi credete assolti siete lo stesso coinvolti | confronto su pace diritti lavoro e società civile
In tutta Italia, decine di manifestazioni spontanee e organizzate si stanno svolgendo in solidarietà con la Flotilla e con la popolazione di Gaza. Cortei, presidi, occupazioni universitarie e scioperi generali sono stati indetti in tante città italiane ed europee; studenti, lavoratori, sindacati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
PER QUANTO VOI VI CREDIATE "ASSOLTI", SIETE COMUNQUE COINVOLT!. (Semicit.). Almasri, Giunta Camera: no autorizzazione a procedere per Mantovano, Nordio e Piantedosi. Il voto in Aula fissato per il 9 ottobre. Il Guardasigilli: "No Giunta? Sempre s
Anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti, a confronto con Sciuto e don Vitaliano sui diritti negati a Gaza - E’ il titolo del confronto dedicato alla popolazione di Gaza promosso dalla Cgil Avellino, in collaborazione con Casa ... Riporta corriereirpinia.it