Anche Google Maps sta per salutare definitivamente Assistant in favore di Gemini
Google sta per pensionare definitivamente Assistant anche su Google Maps: Gemini lo sostituirà per i comandi vocali durante la navigazione. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: google - maps
Google Maps ha perso una funzione che faceva molto comodo
Google Maps rinnova la pagina delle località con alcune modifiche estetiche
Google conferma che Maps perderà una delle sue funzioni social
? GOOGLE MAPS NON FUNZIONA? NIENTE PANICO! ? 3 modi eleganti per dire "Mi sono perso" in inglese senza sembrare disperato! I think I took a wrong turn" = modo classico e tranquillo | "I'm a bit turned around" = super naturale! | "Do you know ho - facebook.com Vai su Facebook
Garante Privacy: altolà alle foto di minori su Google Maps https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/garante-privacy-altola-foto-minori-google-maps-AHTxvDjC?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1758277774… - X Vai su X
Google Maps presenta le nuove funzionalità IA per iPhone - Google Maps sta aggiungendo molte nuove funzionalità di intelligenza artificiale per gli utenti iOS allo scopo di semplificare il processo di pianificazione dei viaggi e vedere i migliori percorsi ... Scrive iphoneitalia.com
Google Maps si rinnova: esplorare non è mai stato così facile - Google Maps sta pensando di introdurre un nuovo pulsante Aerial per passare facilmente dalla Street View alla vista satellitare. Come scrive msn.com