Anche Google Maps sta per salutare definitivamente Assistant in favore di Gemini

Google sta per pensionare definitivamente Assistant anche su Google Maps: Gemini lo sostituirà per i comandi vocali durante la navigazione. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

