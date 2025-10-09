Anche Google Documenti avrà la funzione Aiutami a scrivere
Pare che la funzionalità Aiutami a scrivere possa finire per essere implementata anche nella versione mobile di Google Documenti L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: google - documenti
Primi cenni di Material 3 Expressive per Google Documenti, Fogli e Presentazioni
Ora anche Google Documenti su Android può generare immagini da inserire nel testo
Gemini ora può leggere i file di Google Documenti
Google Documenti si prepara al restyling con tre importanti novità - X Vai su X
E se bastasse caricare i tuoi documenti per ottenere riassunti, analisi e contenuti pronti da usare? Non è fantascienza: è NotebookLM, l’AI di Google pensata per aiutarti a lavorare meglio ogni giorno. Nel prossimo appuntamento gratuito di EDI TRAINING 20 - facebook.com Vai su Facebook
Google Documenti si prepara ad un cambio look - Quest'ultima non riguarda soltanto l’integrazione dell’intelligenza artificiale, ma anche la st ... Scrive tecnoandroid.it
Google NotebookLM introduce la funzione Learning Guide per lo studio - Google sta portando un’importante novità sulla sua piattaforma NotebookLM, il servizio basato su Gemini pensato per raccogliere e organizzare appunti digital ... Lo riporta tecnoandroid.it