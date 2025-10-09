Anche l’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone è stato spiato con il software Graphite, sviluppato dalla israeliana Paragon Solutions e utilizzato da governi e forze di polizia di diversi Paesi, tra cui l’Italia. Lo riportano La Stampa e IrpiMedia. Non si sa chi abbia provato a spiare Caltagirone, che però ha ricevuto tramite WhatsApp una notifica che avvisava della presenza di uno spyware, come accaduto anche al direttore di Fanpage Francesco Cancellato, al giornalista della testata Ciro Pellegrino, al fondatore di Dagospia, Roberto D’Agostino, così come ai due attivisti di Mediterranea Luca Casarini e Giuseppe Caccia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Anche Caltagirone tra i bersagli dello spyware di Paragon