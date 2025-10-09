anche bergamo si illumina di verde

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 9 e 10 ottobre, Progetto Itaca ha illuminato simbolicamente alcuni luoghi significativi in diverse città italiane con una luce verde, colore simbolo della Salute Mentale. Grazie alla sensibile collaborazione con il Comune di Bergamo, Porta San Giacomo è stata illuminata di luce verde; un gesto visibile per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del benessere psicologico e per combattere lo stigma che ancora oggi circonda il tema della Salute Mentale. In questa preziosa occasione Itaca invita a passare davanti a Porta San Giacomo, scattare una foto e condividerla sui Social con l’hashtag #ProgettoItacaBergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

