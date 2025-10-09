Anche Bergamo si Illumina di verde
In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 9 e 10 ottobre, Progetto Itaca ha illuminato simbolicamente alcuni luoghi significativi in diverse città italiane con una luce verde, colore simbolo della Salute Mentale. Grazie alla sensibile collaborazione con il Comune di Bergamo, Porta San Giacomo è stata illuminata di luce verde; un gesto visibile per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del benessere psicologico e per combattere lo stigma che ancora oggi circonda il tema della Salute Mentale. In questa preziosa occasione Itaca invita a passare davanti a Porta San Giacomo, scattare una foto e condividerla sui Social con l’hashtag #ProgettoItacaBergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: bergamo - illumina
Bergamo accende i riflettori sulla salute mentale: Porta San Giacomo s’illumina di verde
Parlano di noi in questo articolo dell’Eco di Bergamo di ieri! A Scanzorosciate abbiamo avviato un importante intervento di riqualificazione dell’illuminazione pubblica: oltre 1.600 punti luce sostituiti con tecnologia LED di ultima generazione. Un progetto che - facebook.com Vai su Facebook
Rinnovati l’allestimento e l’illuminazione. Gandi: «Integrazione con la biblioteca Mai». Iommi: «Già da settimana prossima le prime proposte culturali». Villa: «Scrigno di memoria». - X Vai su X
Bergamo accende i riflettori sulla salute mentale: Porta San Giacomo s’illumina di verde - Sabato 11 e domenica 12 ottobre la campagna di sensibilizzazione "Tutti Matti per il Riso" ... Come scrive bergamonews.it
Bergamo, la borsa di Tantemani per prendersi cura della salute mentale - L'iniziativa in collaborazione con il Comune finanzierà un corso di arrampicata. Riporta bergamo.corriere.it