Ancelotti carica il Brasile | Dobbiamo vincere il Mondiale non essere i migliori giocatori al mondo

Da quando è arrivato sulla panchina del Brasile, Carlo Ancelotti ha fatto registrare due vittorie, un pareggio e una sconfitta conquistando la qualificazione ai Mondiali 2026 con due turni di anticipo. Pur non brillando ancora, rispetto alla precedente gestione la Seleçao è apparsa una squadra molto più equilibrata e disciplinata tatticamente, nonché più intraprendente nella manovra offensiva. Il tecnico di Reggiolo ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia delle amichevoli contro la Corea del Sud (1010, ore 13 italiane) e il Giappone (1410, ore 12:30). Le parole di Carlo Ancelotti. «Penso che dobbiamo lavorare di più a livello tattico per affinare le strategie di gioco», ha esordito Ancelotti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

