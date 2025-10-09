Anagni 28enne arrestato per guida senza patente | dovrà scontare sei mesi di carcere

Frosinonetoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata odierna i Carabinieri della Stazione di Anagni hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 28 anni, originario della Campania ma residente da tempo nella Città dei Papi. Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: anagni - 28enne

anagni 28enne arrestato guidaUomo alla guida senza patente: punito con 6 mesi di carcere - Nel corso della mattinata di oggi, 9 ottobre, i carabinieri della stazione di Anagni hanno rintracciato e arrestato un uomo di 28 anni di origini campane ma che da tempo era residente nella Citta dei ... ciociariaoggi.it scrive

Travolse e uccise un uomo: era alla guida sotto effetto di stupefacenti, arrestato 28enne - Un tragico incidente avvenuto sulla strada provinciale 4 nel territorio di Spinazzola ha portato all’arresto di un giovane di 28 anni. Come scrive quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Anagni 28enne Arrestato Guida