Anagni 28enne arrestato per guida senza patente | dovrà scontare sei mesi di carcere

Nella mattinata odierna i Carabinieri della Stazione di Anagni hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 28 anni, originario della Campania ma residente da tempo nella Città dei Papi. Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

