Amori leggi e risate | Gravina riaccende il Teatro Prati con Coppie

9 ott 2025

Dal 17 ottobre al 9 novembre 2025, al Teatro Prati di Roma torna “Coppie”, commedia firmata e interpretata da Fabio Gravina, che scava con ironia nelle dinamiche tra mariti e mogli. Tra risate, imbarazzi e verità scomode, il motto “L’amore è cieco, ma il Codice Civile ci vede benissimo” accompagna uno sguardo lucido sui rapporti. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

