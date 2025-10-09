Amore oltre i pregiudizi | gli scatti di Antonio Ferrari in mostra al campus San Giobbe
Antonio Ferrari ritrae l'amore nella sua forma più spontanea, immortalando i baci di undici coppie con i loro gesti che superano le barriere e i pregiudizi sociali. Gli scatti sono protagonisti della mostra fotografica AMO, ospitata nella Biblioteca di area economica di Ca' Foscari, al campus San. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
