Amore oltre i pregiudizi | gli scatti di Antonio Ferrari in mostra al campus San Giobbe

Veneziatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Ferrari ritrae l'amore nella sua forma più spontanea, immortalando i baci di undici coppie con i loro gesti che superano le barriere e i pregiudizi sociali. Gli scatti sono protagonisti della mostra fotografica AMO, ospitata nella Biblioteca di area economica di Ca' Foscari, al campus San. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

