Amo i viaggi e i libri | così ne ho fatto un lavoro

Il famoso sogno nel cassetto di gioventù è diventato il lavoro della sua seconda vita, quella dopo la pensione, ed è nata ’La libreria del viaggiatore lento’ in via Castiglione 61. Manuela Contin, bolognese, lo scorso aprile ha aperto la casa dei libri che ha covato dentro di sé in tanti anni, alimentandola con viaggi e letture, e da oggi alle 18,30, giorno in cui verrà presentato ’Piedi in cammino. Pratica di sentiero’ di Agnese Cammelli, dà inizio anche agli incontri con gli autori. Seguiranno il 16 ottobre ’Fatterelli bolognesi. Il portico più lungo del mondo e il gigante innamorato’ con Federica Iacobelli e il 23 ottobre ’Viaggio in Etiopia’ di Valeria Bindi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

