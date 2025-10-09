Amici in musica | evento nel segno della solidarietà con il duo Voci di luna
BRINDISI - Il 14 ottobre 2025 alle ore 17:00 presso il museo Ribezzo, il Club Inner Wheel “Cristina Cordella” in collaborazione con il Polo Biblio-Museale di Brindisi organizza un evento solidale musicale dal titolo: Amici in musica "Classic and Movie Music" con il duo "Voci di luna" Francesca. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
