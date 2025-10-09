Amici domenica 12 ottobre anticipazioni | sfide e ospiti

Roma, 9 ottobre 2025 – Cosa vedremo domenica 12 ottobre nel terzo pomeridiano domenicale di Amici? Le registrazioni della puntata del talent show condotto da Maria De Filippi si sono svolte oggi, giovedì 9 ottobre. E anche in questa puntata non sono mancate discussioni e polemiche fra i protagonisti in studio. Ecco le anticipazioni secondo Superguida tv. Gli ospiti. Le sfide. La gara di canto. La gara di ballo. Gli ospiti. Nella puntata di Amici di Maria De Filippi di domenica 12 ottobre vedremo quattro ospiti: la danzatrice e coreografa Oriella Dorella e i cantautori Fabrizio Moro, Achille Lauro e Gigi D’Alessio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

