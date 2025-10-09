Amici di Maria De Filippi anticipazioni puntata del 12 ottobre 2025 | ospiti e news | Spoiler

Siamo alla terza puntata di Amici di Maria De Filippi. Possiamo svelarvi – come ogni giovedì- le anticipazioni per domenica 12 ottobre 2025. Cosa è accaduto negli studi Elios? Quali saranno gli ospiti chiamati dalla padrona di casa per quest’occasione? C’è però grande interesse anche sull’esito delle sfide dei ragazzi a rischio eliminazione. Qualcuno dovrà abbandonare la scuola più spiata d’Italia ancora all’inizio dell’esperienza televisiva? Anticipazioni Amici di Maria De Filippi 12 ottobre 2025: ecco tutti gli ospiti. Terza punta di Amici di Maria De Filippi, in onda domenica 12 ottobre 2025 nel primo pomeriggio di Canale 5, e nuovi ospiti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

