Si è conclusa una nuova registrazione di Amici 25. Le anticipazioni rivelano un clima acceso tra sfide, giudizi, voti inaspettati e qualche momento toccante. Nella puntata che vedremo domenica 12 ottobre 2025 su Canale 5, il pubblico ritroverà tutti i protagonisti del talent, alle prese con nuove prove e tante emozioni. Al timone, come sempre, la padrona di casa Maria De Filippi che ha comunicato una nuova regola agli allievi. Amici 25, registrazione 9 Ottobre 2025: sfide e allievi a rischio eliminazione. La scorsa settimana erano finiti a rischio eliminazione Michele, Frasa, Flavia, Anna e Matilde.

© Anticipazionitv.it - Amici anticipazioni: registrazione di giovedì 9 Ottobre 2025