Amici 25 anticipazioni terza puntata del 12 ottobre | Achille Lauro tra gli ospiti giudici Gigi D’Alessio e Oriella Dorella

Amici 25 torna domenica 12 ottobre 2025 alle 14 su Canale 5 con la terza puntata della stagione. L’appuntamento – registrato nel pomeriggio – mette al centro esiti delle sfide, nuove gare di canto e ballo e un parterre di ospiti musicali guidato da Achille Lauro e Fabrizio Moro. Indice. Amici 25 anticipazioni terza puntata: giudici e ospiti del 12 ottobre 2025. Esito delle sfide: confermati i banchi di Michele e Anna. Gare di canto e ballo: i prossimi a rischio eliminazione. Perché è una puntata chiave. FAQ Amici 25 anticipazioni terza puntata. Amici 25 anticipazioni terza puntata: giudici e ospiti del 12 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Amici 25, anticipazioni terza puntata del 12 ottobre: Achille Lauro tra gli ospiti, giudici Gigi D’Alessio e Oriella Dorella

