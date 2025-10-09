Amici 25 anticipazioni terza puntata | Achille Lauro tra gli ospiti

Amici 25 arriva alla terza puntata, registrata oggi pomeriggio e in onda su Canale 5 domenica 12 ottobre 2025 alle 14. Amici 25: gli ospiti del 12 ottobre 2025. In qualità di giudici delle gare di canto e ballo – come anticipa Amici News – sono arrivati rispettivamente Gigi D’Alessio e l’ex danzatrice Oriella Dorella. Ospiti musicali della puntata, invece, il giudice di X Factor Achille Lauro e l’ex professore di Amici Fabrizio Moro. Amici 25: le sfide e le gare. Al centro della puntata le sfide degli allievi finiti a rischio eliminazione. Sfide tutte andate a buon fine: dopo quelle di Matilde, Flavia e Frasa, in onda nella striscia quotidiana, in puntata anche il cantante Michele e la ballerina Anna hanno confermato il proprio banco. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Amici 25, anticipazioni terza puntata: Achille Lauro tra gli ospiti

In questa notizia si parla di: amici - anticipazioni

Amici 2025-2026: anticipazioni su data d’inizio, cast e novità

Amici 25, cambiano le regole e una nuova docente viene confermata: le anticipazioni

Amici di Maria De Filippi torna prima: anticipazioni e novità

Amici 25, ospiti e anticipazioni della seconda puntata del pomeridiano - facebook.com Vai su Facebook

Arriva la conferma: prima registrazione di #Amici25 fissata per il 25 Settembre! - X Vai su X

Amici 25, anticipazioni terza puntata: Achille Lauro tra gli ospiti - In qualità di giudici delle gare di canto e ballo – come anticipa Amici News – sono arrivati rispettivamente Gigi D’Alessio e l’ex danzatrice Oriella Dorella. davidemaggio.it scrive

Registrazione Amici 25, puntata 12 ottobre 2025/ Classifiche e chi è finito in sfida: pianti e liti in studio - Ecco tutte le anticipazioni con le classifiche, chi è andato in sfida e gli ospiti del 12 ottobre 2025 ... Come scrive ilsussidiario.net