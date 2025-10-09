Amici 25 anticipazioni puntata del 12 ottobre | quattro allievi in sfida e gli ospiti in studio
Con il nuovo regolamento gli alunni in sfida questa settimana saranno quattro: due cantanti e due ballerini. I giudici della terza puntata saranno Oriella Dorella e Gigi D'Alessio. È stata registrata oggi, giovedì 9 ottobre 2025, la nuova puntata di Amici 25, che andrà in onda domenica 12 ottobre su Canale 5. In studio non sono mancate emozioni, polemiche e momenti di grande spettacolo, sia per i cantanti che per i ballerini. Ecco nel dettaglio quello che vedremo nel prossimo appuntamento, le anticipazioni, che contengono spoiler, sono state fornite da SuperGuidaTV e dall'account X AmiciNews. La terza puntata del talent show vedrà esibirsi nello studio del programma di Maria De Filippi due cantanti amatissimi dal pubblico e ci riferiamo a Fabrizio Moro e Achille Lauro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: amici - anticipazioni
Amici 2025-2026: anticipazioni su data d’inizio, cast e novità
Amici 25, cambiano le regole e una nuova docente viene confermata: le anticipazioni
Amici di Maria De Filippi torna prima: anticipazioni e novità
#Amici25, anticipazioni terza puntata: #AchilleLauro tra gli ospiti L'esito della sfide e delle gare. Ecco le anticipazioni e gli ospiti di domenica 12 ottobre 2025 - X Vai su X
Amici 25, ospiti e anticipazioni della seconda puntata del pomeridiano - facebook.com Vai su Facebook
Amici 25, le anticipazioni del 12 ottobre: chi è finito a rischio eliminazione e chi si è salvato - Nella gara di ballo, invece, il primo classificato è stato Tommaso, lodato per la sua tecnica, seguito da Emiliano. cosmopolitan.com scrive
Amici 25, anticipazioni terza puntata del 12 ottobre: Achille Lauro tra gli ospiti, giudici Gigi D’Alessio e Oriella Dorella - Amici 25: anticipazioni terza puntata domenica 12 ottobre alle 14. Come scrive atomheartmagazine.com