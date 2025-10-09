Amici 25 anticipazioni puntata del 12 ottobre | quattro allievi in sfida e gli ospiti in studio

Con il nuovo regolamento gli alunni in sfida questa settimana saranno quattro: due cantanti e due ballerini. I giudici della terza puntata saranno Oriella Dorella e Gigi D'Alessio. È stata registrata oggi, giovedì 9 ottobre 2025, la nuova puntata di Amici 25, che andrà in onda domenica 12 ottobre su Canale 5. In studio non sono mancate emozioni, polemiche e momenti di grande spettacolo, sia per i cantanti che per i ballerini. Ecco nel dettaglio quello che vedremo nel prossimo appuntamento, le anticipazioni, che contengono spoiler, sono state fornite da SuperGuidaTV e dall'account X AmiciNews. La terza puntata del talent show vedrà esibirsi nello studio del programma di Maria De Filippi due cantanti amatissimi dal pubblico e ci riferiamo a Fabrizio Moro e Achille Lauro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

