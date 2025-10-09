Amici 25 anticipazioni 12 Ottobre 2025 | ballerino non trattiene in lacrime

Durante la registrazione di Amici 25 del 9 Ottobre 2025 c’è stato un momento di grande emozione nello studio. Protagonista della scena è stato Pierpaolo Monzillo, giovane ballerino entrato nella scuola grazie alla professoressa Veronica Peparini. Durante la seconda registrazione pomeridiana, andata in onda pochi giorni fa, l’allievo non ha trattenuto le lacrime dopo un’esibizione intensa e carica di significato. Amici anticipazioni: Pierpaolo Monzillo commosso in studio. Il ballerino Pierpaolo Monzillo ha interpretato una coreografia sulle note di Volevo Essere Un Duro di Lucio Corsi. Al termine della performance, la giudice Oriella Dorella gli ha chiesto che cosa avesse provato durante l’esibizione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Amici 25, anticipazioni 12 Ottobre 2025: ballerino non trattiene in lacrime

In questa notizia si parla di: amici - anticipazioni

