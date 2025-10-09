America’s Cup presentazione in Camera di Commercio
E’ stato presentato questa mattina nel Salone delle Grida della Camera di Commercio di Napoli dell’America’s Cup, il grande evento che si disputerà nelle acque del Golfo partenopeo nell’estate del 2027. Analizzato l’impatto economico dell’iniziativa sulla città e sul tessuto imprenditoriale. I lavori, a cui hanno preso parte il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, la capo . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: america - presentazione
"Il punto critico è Bagnoli dove dobbiamo lavorare molto perché le squadre saranno qui ad aprile 2026 e dobbiamo essere pronti". Lo ha detto Leslie Ryan, event director dell'America's Cup, alla presentazione della Coppa America a Napoli nel 2027. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
"Il punto critico è Bagnoli dove dobbiamo lavorare molto perché le squadre saranno qui ad aprile 2026 e dobbiamo essere pronti". Lo ha detto Leslie Ryan, event director dell'America's Cup, alla presentazione della Coppa America a Napoli nel 2027. #ANSA - X Vai su X
America's Cup a Napoli, via libera della Camera per il decreto sport: ora passa in Senato - Il provvedimento prevede, tra l'altro, alcune misure riguardanti grandi eventi sportivi come i Giochi invernali Milano- Si legge su ilmattino.it
America's Cup: il trofeo a Napoli per la presentazione della 37esima edizione - L'America's Cup e la Louis Vuitton Cup sono a Castel dell'Ovo a Napoli, per la presentazione della trentottesima edizione della più antica competizione sportiva internazionale, che nel 2027 si ... Lo riporta msn.com