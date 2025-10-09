Ambrosino | Quando Conte mi ha detto riscaldati bene tra poco entri non ho capito più nulla

Giuseppe Ambrosino, attaccante del Napoli, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Radio Crc. Il classe 2003 originario di Procida ha parlato del suo debutto e delle principali vicende di casa azzurra Le parole di Giuseppe Ambrosino. Di seguito le sue parole: «Esordio? Non pensavo di entrare in quel Napoli-Cagliari, anche perché la partita era ancora ferma sullo 0-0. Poi il mister mi ha chiamato, mi ha detto “riscaldati bene che tra poco entri” ed in quei pochi primi secondi non ho capito nulla (ride ndr). È andata bene però. Grazie al mio percorso nel Napoli oggi mi sento un calciatore più maturo, anche se ovviamente c’è ancora tanto tanto da migliorare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

